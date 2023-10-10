Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Добричская область

Жильё с бассейном в Добричская область, Болгария

Balchik
10
Kavarna
10
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Aleksandrovo, Болгария
Квартира
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 150 м²
Коттеджный комплекс расположен в красивой деревне Александрово, всего в 20 км от черноморс…
€88,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 4
ID 31359002One-bedroom apartment for sale in Pomorie, BulgariaCost: 78 950 eurosLocality: Po…
€78,859
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 6
ID31285526For sale is offered:1 bedroom apartment in Casa del Sol complexPrice: 68 900 EuroL…
€68,820
Дом 4 спальни в Levka, Болгария
Дом 4 спальни
Levka, Болгария
Комнаты 7
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Это твердое, кирпичный дом с четырьмя спальнями находится в тихом месте в деревне в Левке с …
€17,013
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этаж 4
#29579146We offer for sale a large bright three-room apartment with 2 terraces on the 4th fl…
€190,786
Дом 4 спальни в Бургас, Болгария
Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
ID 32033216Price: 399,000 eurosLocality: kv. Meden Rudnik, BurgasRooms: 4Total area: 247 sq.…
€398,539
Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 1
ID31856750For sale apartment with 1 bedroom in Azuro Beach RavdaPrice: 73 890 euroLocation: …
€73,805
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 3
ID 31677528 The first line of the sea with a frontal view of the sea !3-room apartment with …
€146,830
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/6
Меблированная 1-комнатная квартира в Авалоне, Солнечный берег IBG Real Estates предлагает н…
€50,983
Дом 4 спальни в Витоша, Болгария
Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
€570,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Святой Влас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Новый апартамент в жилом фонде курорта на Черном Море Болгарии - квартира в вилле Гранд. Свя…
€74,773

Типы недвижимости в Добричская область

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти