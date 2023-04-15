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Купить недвижимость с видом на море в Добричская область, Болгария

Добрич
89
Balchik
22
Kavarna
9
Shabla
2
Suvorovo
1
Valchi Dol
1
4 объекта найдено
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 334,990
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Дом 8 спаленв Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
Квартира 2 спальнив Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/4 Этаж
€ 48,990
Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…
Квартирав Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
134 м²
€ 65,000
Коттеджный комплекс в спокойной и живописной местности с панорамным видом на море, курорты…

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

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с бассейном
недорогая
элитное
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