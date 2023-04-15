Купить недвижимость с видом на море в Добричская область, Болгария

Квартира 2 спальни Kavarna, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/4 Этаж

€ 48,990

Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…