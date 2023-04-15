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Купить дом с видом на море в Добричская область, Болгария

Добрич
13
Balchik
7
Kavarna
1
Shabla
1
2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 334,990
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Дом 8 спаленв Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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