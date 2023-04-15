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Купить квартиру с видом на море в Добричская область, Болгария

Добрич
76
Balchik
22
Kavarna
8
Shabla
1
Suvorovo
1
Valchi Dol
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/4 Этаж
€ 48,990
Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…
Квартирав Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
134 м²
€ 65,000
Коттеджный комплекс в спокойной и живописной местности с панорамным видом на море, курорты…

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

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с бассейном
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