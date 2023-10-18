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Виллы в Dimitrovgrad, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harmanli, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
€165,000

Параметры недвижимости в Dimitrovgrad, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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