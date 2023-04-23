Квартира 2 спальни Святой Влас, Болгария 3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 2/4 Этаж

€ 164,982

Апартаменты с видом на море с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в Diamond, Sveti Vlas Мы ра…