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Жильё с бассейном в Chernomorets, Болгария

квартиры
32
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Chernomorets, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Chernomorets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Bestay Property presents a luxury furnished house in gated complex  with exclusive houses in…
€420,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Chernomorets, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Chernomorets, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
€79,000
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