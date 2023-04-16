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Купить дом в Chernomorets, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Chernomorets, Болгария
Дом 5 спален
Chernomorets, Болгария
375 м² 3 Этаж
€ 950,000
ID30511160We offer a house with a yard in V.S. Skalite, Chernomorets.Price: 950 000 euroLoca…
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