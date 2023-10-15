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Квартиры с бассейном в Chernomorets, Болгария

двухкомнатные
5
трехкомнатные
14
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Chernomorets, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Chernomorets, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
€79,000
Realting.com
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