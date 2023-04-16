Купить недвижимость в Chernomorets, Болгария

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19 объектов найдено
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Дом 5 спален
Chernomorets, Болгария
375 м²
3 Этаж
€ 950,000
ID30511160We offer a house with a yard in V.S. Skalite, Chernomorets.Price: 950 000 euroLoca…
Квартира 5 спален
Chernomorets, Болгария
177 м²
4 Этаж
€ 186,801
# 29927558For sale it is offered:Four-bedroom penthouse with sea view in Atia Resort complex…
Квартира 4 спальни
Chernomorets, Болгария
196 м²
4 Этаж
€ 261,413
# 29890246For sale it is offered:Four-room two-storey penthouse suite in the Atia Resort com…
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
Количество этажей 4
€ 93,500
Эксклюзивное предложение нашего агентства, ключ в офисе! Квартира расположена в комплексе Фл…
Квартира 3 спальни
Chernomorets, Болгария
124 м²
-1 Этаж
€ 127,575
#29600060We offer a large bright apartment in a house under construction in the town of Cher…
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
75 м²
4 Этаж
€ 84,200
#29602776We offer a bright two-room apartment with a terrace in a house under construction i…
Квартира
Chernomorets, Болгария
47 м²
€ 44,175
Представляем Вашему вниманию роскошный комплекс закрытого типа с уютно…
Квартира
Chernomorets, Болгария
57 м²
€ 36,900
Круглогодичный жилой комплекс в курортном городке Черноморец Преимущества • …
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 67,000
Этот прекрасный комплекс расположен на южном болгарском побережьи - экологически чистое, с…
Студия
Chernomorets, Болгария
€ 35,000
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 58,000
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 49,500
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 99,220
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 77,900
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 95,000
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 75,784
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 67,433
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 44,000
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 350,000
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