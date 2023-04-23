Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Смолянская область
Chepelare
Жильё в Chepelare, Болгария
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
56 м²
2 Этаж
€ 60,885
ID304993941 bedroom apartment in the Rose Garden complexPrice: 61,500 eurosLocality: Sunny B…
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 81,500
Квартира
Elenite Resort, Болгария
€ 43,700
Квартира
Kosharitsa, Болгария
€ 219,000
Двухэтажный современный дом с бассейном в курортном поселке Кошарица, в 3 км от Солнечного…
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
70 м²
4 Этаж
€ 49,005
ID 31040954 1 bedroom apartment in complex AtosPrice: 49 500 euroLocation: Sunny BeachRooms:…
Квартира
Balchik, Болгария
50 м²
€ 49,900
Комплекс расположен в курортном городке Балчик на участке земли ранее входящем в дворцовый…
Квартира
Варна, Болгария
€ 52,000
Помещение под магазин в идеальном центре Варны, в близости от зала бракосочетаний. …
Квартира
София, Болгария
110 м²
4/4 Этаж
€ 130,000
Квартира
Варна, Болгария
90 м²
€ 110,000
Предлагаем помещение для торговой деятельности в центальной части города Варны, на о…
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
4/5 Этаж
€ 81,671
Апартаменты с видом на бассейн с 2 спальнями в Меллии, 10 Парк, Равда IBG Real Estates пред…
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 50,000
Квартира
Поморие, Болгария
€ 92,000
Великолепный апарт-комплекс в СПА-городе Поморие, на самой первой линии с потрясающим видо…
Параметры недвижимости в Chepelare, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты