Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Centralen
  5. Квартиры

Квартиры в Centralen, Болгария

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с парковка в Momina Tsarkva, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с парковка
Momina Tsarkva, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий двухэтажный дом в небольшой деревне в регионе Бургас недалеко от …
€39,996
Квартира 4 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Этаж 3
ID 30032852Cost: 100,000 euroLocality: Sunny BeachTotal area: 92 sq.m. Floor: 3/5Rooms: 4Con…
€100,000
Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
#31563990 One-bedroom apartment in Fr. Nessebar, KV. Black Sea.Price: 64 200 euroLocation: N…
€64,200
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 4
ID 31029668 1 bedroom apartment in complex Royal Beach Barsello Price: 79 900 EuroLocation: …
€79,900
Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 3
ID 31924606Price: 57,000 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 2Terraces: 2Total area: 58 sq. m.F…
€57,000
Квартира 1 спальня в София, Болгария
Квартира 1 спальня
София, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€62,000
Дом 4 спальни в Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Этаж 1
ID29390016Two-storey villa in the Greenlife-Vilas complex, 100 meters from the beachPrice: 2…
€249,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
€182,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 8/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€171,825
Квартира в Ravda, Болгария
Квартира
Ravda, Болгария
Площадь 42 м²
Великолепный комплекс с отличным местоположением, вдали от шумной городской среды, с невер…
€46,662
Квартира в Konstantinovo, Болгария
Квартира
Konstantinovo, Болгария
Панорамный участок земли в жилой зоне села Константиново, в 15 км от города Варна.   П…
€38,000
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис.   Роск…
€100,000

Параметры недвижимости в Centralen, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти