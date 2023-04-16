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Realting.com
Болгария
Варненская область
Бяла
Квартиры
Продажа квартир в Бяле, Болгария
Byala
28
Квартира
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34 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
100 м²
5 Этаж
€ 75,950
ID 30854776 For sale it is offered :1 bedroom apartment on the 5th floor with panoramic sea …
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
2 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 4
€ 42,000
Квартира имеет два отдельных входа, один вход имеет собственный двор и вид на бассейн. Кварт…
Квартира
Byala, Болгария
€ 88,000
Прекрасный просторный апартамент с видом на море и шикарной террасой в городе Б…
Квартира
Byala, Болгария
€ 49,900
Преимущества -Бяла – приятный и спокойный городок на берегу Черного моря, в 55 км …
Квартира
Byala, Болгария
€ 80,000
Участок с морской панорамой, находящийся в регуляции, в курортном городе Бяла. Преимуще…
Квартира
Byala, Болгария
€ 63,250
Прекрасный апартамент на первой линии с шикарным видом на море ! Пре…
Квартира
Byala, Болгария
€ 33,000
Привлекательный участок в курортном городе Бяла, в близости от главной улицы. П…
Квартира
Byala, Болгария
€ 56,350
Меблированный апартамент с 1-й спальней с видом на море в жилом комплексе с бассейном, в э…
Квартира
Byala, Болгария
€ 180,000
Функционирующее заведение в городе Бяла с фантастической панорамой и видом на море. Пре…
Квартира
Gospodinovo, Болгария
€ 46,700
Меблированный апартамент с одной спальнейивидом на море в курортном городе Бяла. &…
Квартира
Gospodinovo, Болгария
€ 67,300
Апартамент с 3-мя отдельными спальнямив курортном городе Бяла. Преимущества -…
Квартира
Byala, Болгария
€ 110,000
Участок под застройку с красивой морской панорамой, курортный город Бяла. Преимущества …
Квартира
Byala, Болгария
€ 68,200
Меблированный апартамент в центре курортного города Бяла, в 55 км от Варны. Преим…
Квартира
Byala, Болгария
€ 1,300,000
Семейная гостиница для отдыха в экологически чистом курортном городе Бяла. Преимущества…
Квартира
Byala, Болгария
€ 43,000
Одноэтажный дом в тихом и спокойном месте, в курортном городе Бяла. Преим…
Квартира
Byala, Болгария
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс для отдыха в курортном городе Бяла. Преимущества -Отличн…
Квартира
Byala, Болгария
€ 350,000
Роскошный оборудованный ресторан в курортном городе Бяла. Преимущества -Ресто…
Квартира
Byala, Болгария
€ 88,000
Два объединенных апартамента в курортном городке Бяла, в близости от пляжа и пристани. &…
Квартира
Byala, Болгария
€ 138,080
Земельный участок для строительства комплекса, г. Бяла, Варненская область. Пре…
Квартира
Byala, Болгария
230 м²
€ 280,000
Туристический лагерь находится в г. Бяла, Болгария. Расположен в 350 м от…
Квартира
Byala, Болгария
450 м²
€ 390,000
Семейная база отдыха находится в г. Бяла, Болгария. &…
Квартира
Byala, Болгария
34 м²
€ 30,500
Жилой комплекс с бассейном и парковкой в курортном городе Бяла, в 500 м от пляжа. Преим…
Квартира
Gospodinovo, Болгария
66 м²
€ 41,500
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
Квартира
Byala, Болгария
67 м²
€ 50,438
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
Квартира
Byala, Болгария
€ 133,900
Участок земли в 150 м. от моря – хорошая инвестиция дл…
Квартира
Byala, Болгария
74 м²
€ 45,408
Представляем Вашему вниманию современный жилой комплекс апартаментов для отдыха и круглого…
Квартира
Byala, Болгария
49 м²
€ 30,000
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
Квартира
Byala, Болгария
512 м²
€ 345,000
Предлагаем Вашему вниманию комплекс объектов недвижимости для занятия коммерческой деятель…
Квартира
Byala, Болгария
154 м²
€ 123,184
Основные приимущества комплекса: - Удобное расположение комплекса в непосредстве…
Квартира
Byala, Болгария
€ 48,872
Новый комплекс в городе Бяла -это удобство и спокойствие в сочетании с красивейшей м…
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