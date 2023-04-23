Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Бургасская область
Виллы
Виллы с видом на море в Бургасская область, Болгария
Nesebar
6
Aytos
1
Kiten
1
Malko Tarnovo
1
Obzor
1
Айтос
1
Поморие
1
Приморско
1
Святой Влас
1
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м²
2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1 ванных комнат
62 м²
€ 53,000
Дом
Pancharevo, Болгария
256 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Дом 4 спальни
Iwanowo, Болгария
3 ванных комнат
250 м²
€ 69,926
Bestay Property would like to present this wonderful, three storey, furnished house in the v…
Квартира 2 комнаты
Pancharevo, Болгария
2 Количество комнат
88 м²
1 Этаж
€ 132,428
We present to your attention a lovely one bedroom apartment in the neighborhood of Campera, …
Квартира 1 спальня
София, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 109,000
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
1/6 Этаж
€ 95,257
Современная 2-BED, 2-BATH квартира в Marina Holiday Club & SPA, Поморие IBG Real Estate…
Квартира
Святой Влас, Болгария
110 м²
3 Этаж
€ 210,000
Продаётся уникальный четырёхкомнатный апартамент в комплексе «Етъра 1» на ПЕРВОЙ ЛИНИИ от мо…
Квартира
Поморие, Болгария
41 м²
€ 33,000
Великолепный апарт-комплекс в СПА-городе Поморие, на самой первой линии с потрясающим видо…
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м²
3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м²
2 Этаж
€ 73,900
ID 31172138Apartment with 1 bedroom in a complex in the Magic Dreams complexPrice:73,900 eur…
Квартира
Byala, Болгария
112 м²
€ 49,900
Комплекс апартаментов, подходящих как для комфортабельного отдыха, так и для полноценного …
Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты