Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Виллы

Виллы с видом на море в Бургасская область, Болгария

Nesebar
6
Aytos
1
Kiten
1
Malko Tarnovo
1
Obzor
1
Айтос
1
Поморие
1
Приморско
1
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален в Detelina, Болгария
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м² 2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Квартира 1 спальня в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1 ванных комнат 62 м²
€ 53,000
Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
256 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Дом 4 спальни в Iwanowo, Болгария
Дом 4 спальни
Iwanowo, Болгария
3 ванных комнат 250 м²
€ 69,926
Bestay Property would like to present this wonderful, three storey, furnished house in the v…
Квартира 2 комнаты в Pancharevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pancharevo, Болгария
2 Количество комнат 88 м² 1 Этаж
€ 132,428
We present to your attention a lovely one bedroom apartment in the neighborhood of Campera, …
Квартира 1 спальня в София, Болгария
Квартира 1 спальня
София, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 109,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/6 Этаж
€ 95,257
Современная 2-BED, 2-BATH квартира в Marina Holiday Club & SPA, Поморие IBG Real Estate…
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
110 м² 3 Этаж
€ 210,000
Продаётся уникальный четырёхкомнатный апартамент в комплексе «Етъра 1» на ПЕРВОЙ ЛИНИИ от мо…
Квартира в Поморие, Болгария
Квартира
Поморие, Болгария
41 м²
€ 33,000
Великолепный апарт-комплекс в СПА-городе Поморие, на самой первой линии с потрясающим видо…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м² 3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м² 2 Этаж
€ 73,900
ID 31172138Apartment with 1 bedroom in a complex in the Magic Dreams complexPrice:73,900 eur…
Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
112 м²
€ 49,900
Комплекс апартаментов, подходящих как для комфортабельного отдыха, так и для полноценного …

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти