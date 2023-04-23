Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Виллы

Виллы в Бургасская область, Болгария

Nesebar
6
Aytos
1
Kiten
1
Malko Tarnovo
1
Obzor
1
Айтос
1
Поморие
1
Приморско
1
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
10 объектов найдено
Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€ 250,000
Вилла 1 спальня в Aytos, Болгария
Вилла 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат 47 м²
€ 28,000
Предлагаем 1-этажную виллу в дачной зоне, всего в 5 км от Айтоса и в 30 км от Бургаса. Общая…
Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
143 м² 2 Этаж
€ 84,000
We present to your attention a two-storey house in the complex Bay View Villas, which is loc…
Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
14 130 м² 2 Этаж
€ 62,000
Villa Elena is part of the outstanding Almond Hill Development which is situated just 3 km f…
Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
65 м² 123 Этаж
€ 42,000
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
Вилла в Bata, Болгария
Вилла
Bata, Болгария
88 м² 12 Этаж
€ 75,300
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
31 м² 6 Этаж
€ 23,000
Grand Villa новый эксклюзивный жилой комплекс, расположен в живописном курортном городе Свят…
Вилла в Malko Tarnovo, Болгария
Вилла
Malko Tarnovo, Болгария
168 м² 12 Этаж
€ 41,200
Обеспечена полная климатизация. Все дома в этом комплексе высокого класса предлагают редкий …
Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€ 3,200,000
Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат 2 ванных комнат 1 500 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти