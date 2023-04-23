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Виллы в Бургасская область, Болгария
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10 объектов найдено
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Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€ 250,000
Вилла 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат
47 м²
€ 28,000
Предлагаем 1-этажную виллу в дачной зоне, всего в 5 км от Айтоса и в 30 км от Бургаса. Общая…
Вилла
Kosharitsa, Болгария
143 м²
2 Этаж
€ 84,000
We present to your attention a two-storey house in the complex Bay View Villas, which is loc…
Вилла
Kosharitsa, Болгария
14 130 м²
2 Этаж
€ 62,000
Villa Elena is part of the outstanding Almond Hill Development which is situated just 3 km f…
Вилла
Kosharitsa, Болгария
65 м²
123 Этаж
€ 42,000
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
Вилла
Bata, Болгария
88 м²
12 Этаж
€ 75,300
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
Вилла
Святой Влас, Болгария
31 м²
6 Этаж
€ 23,000
Grand Villa новый эксклюзивный жилой комплекс, расположен в живописном курортном городе Свят…
Вилла
Malko Tarnovo, Болгария
168 м²
12 Этаж
€ 41,200
Обеспечена полная климатизация. Все дома в этом комплексе высокого класса предлагают редкий …
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€ 3,200,000
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат
2 ванных комнат
1 500 м²
€ 180,000
Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария
с видом на горы
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