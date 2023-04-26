Дом 3 спальни Солнечный берег, Болгария 4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2

€ 131,325

Отремонтированный двухэтажный дом с 3 спальнями и БАССЕЙНОМ, в 12 км от пляжа IBG Real Esta…