Купить таунхаус с видом на горы в Бургасская область, Болгария

Квартира 2 спальни Ravda, Болгария 3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 4/5 Этаж

€ 123,057

50 м. на пляж! 2-спальная, 2-х комнатная квартира с видом на море в LifeStyle 4, Несебр I…