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Realting.com
Болгария
Бургасская область
Купить недвижимость с бассейном в Бургасская область, Болгария
Nesebar
1170
Святой Влас
350
Поморие
169
Созополь
98
Бургас
86
Ахелой
43
Kameno
39
Приморско
38
Obzor
21
Chernomorets
19
Kiten
13
Tsarevo
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
76 м²
1 Этаж
€ 117,600
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…
Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария
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