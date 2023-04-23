Квартира 1 спальня Святой Влас, Болгария 2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/6 Этаж

€ 91,919

Апартаменты с видом на море / бассейн с 1 спальней в престижном монастыре 2, Свети Влас. 1-я…