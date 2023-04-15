Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область

Купить недвижимость с видом на горы в Бургасская область, Болгария

Nesebar
1171
Святой Влас
352
Поморие
168
Созополь
98
Бургас
86
Ахелой
43
Kameno
38
Приморско
38
Показать больше
2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Hit Properties предлагает замечательную семейную недвижимость, расположенную в районе Ветрен…
Квартира 1 спальняв Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 78,000
Квартира расположена в комплексе, расположенном на первой линии в южной части Несебра с широ…

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти