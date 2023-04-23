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Дома с видом на море в Бургасская область, Болгария

Nesebar
73
Поморие
22
Святой Влас
19
Бургас
15
Созополь
15
Kameno
8
Sredets
5
Каблешково
5
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5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Несебр, Болгария
Дом 3 спальни
Несебр, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Дом 4 спальни в Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
5 Количество комнат 5 ванных комнат 471 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…
Дом 4 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
5 Количество комнат 3 ванных комнат 393 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Роскошный дом с видом на море с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и собственным бассейном в с…
Дом 5 спален в Emona, Болгария
Дом 5 спален
Emona, Болгария
90 м² 2 Этаж
€ 190,610
#27954276 оWe offer a two-storey house in a quiet and picturesque location, 48 km away. from…

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

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с бассейном
недорогая
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