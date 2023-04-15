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Купить дом с видом на горы в Бургасская область, Болгария

Nesebar
75
Поморие
24
Святой Влас
21
Созополь
17
Бургас
16
Kameno
10
Sredets
6
Каблешково
5
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Hit Properties предлагает замечательную семейную недвижимость, расположенную в районе Ветрен…

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

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с бассейном
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