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Квартиры с видом на горы в Бургасская область, Болгария

Nesebar
1108
Святой Влас
348
Поморие
146
Созополь
73
Бургас
70
Ахелой
43
Приморско
37
Kameno
27
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 78,000
Квартира расположена в комплексе, расположенном на первой линии в южной части Несебра с широ…

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

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с бассейном
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