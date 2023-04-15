Этот болгарский курорт является 4-м по величине городом страны. Поскольку он популярен у туристов, отличается развитой промышленностью и большим рынком труда, не удивительно, что квартиры в Бургасе интересуют как болгар, так и иностранцев. Они стремятся недорого приобретать жилье как для личного проживания, так и для последующей сдачи в аренду.

В каких районах Бургаса лучше всего выбирать квартиру

Одним из самых привлекательных для жилья считается элитный прибрежный район Сарафово: здесь пляжи под рукой, но и до центра недалеко. Не менее популярны районы Лазурь и Славейков: их REALTING рекомендует для проживания семьям с детьми. В районе Зорница, славящемся развитой инфраструктурой (в том числе медицинскими учреждениями) в последние годы развернулось активное строительство: здесь можно купить квартиру в Бургасе от застройщика по разумным ценам. Наиболее низкая цена жилья — в крупнейшем районе Меден рудник: в нем много как новостроек, так и супермаркетов, школ, ТЦ.

Сколько в среднем стоят квартиры в Бургасе

Стоимость кв.м, по данным REALTING, колеблется в среднем от 400 до 600 евро. Более низкие цены предлагает вторичный рынок и застройщики в спальных районах: там можно приобрести 1-комнатную квартиру всего за 6,5-10 тыс. евро. 2-комнатная квартира обойдется в среднем в 22-27 тыс., 3-комнатная — в 37-45 тыс., но при желании можно найти и элитные апартаменты в Бургасе в центре города за 200 тыс. евро. В любом случае покупка недвижимости в этом городе весьма выгодна, даже если смотреть на цены в рублях, ведь ее доходность составляет 7-10% годовых.

Выгодно ли сдавать квартиру в Бургасе? Есть ли особенности покупки недвижимости для иностранцев

Поскольку Бургас — не только курорт, спрос на аренду жилья в нем есть круглый год, особенно если ее стоимость невелика. Сдавая апартаменты посуточно только в купальный сезон, можно заработать 2400-3000 евро, а если сдать квартиру в долгосрочную аренду, то прибыль за 12 месяцев составит 4000-5000 евро. Если нет желания лично заниматься поиском арендаторов, можно договориться с управляющей компанией. При этом продажа жилья иностранцам в Болгарии осуществляется на тех же основаниях, что и местным гражданам, так что вы можете купить сколько угодно квартир и хорошо на них заработать.