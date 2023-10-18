Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Borovo
  5. Особняки

Особняки в Borovo, Болгария

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Созополь, Болгария
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Созополь, Болгария
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Комплекс радует своим отличным местоположением на южном Черноморском побережье Болгарии, нах…
€155,536
Квартира в Kosharitsa, Болгария
Квартира
Kosharitsa, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж -1
#30106110 We offer for sale a studio apartment in a comfortable complex with swimming pools.…
€28,862
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Квартира в благоустроенном жилом комплексе, расположенном в западной части популярного болга…
€36,823
Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 5
ID 31433340For sale: One-bedroom apartment in Zornitsa railway station in Burgas, BulgariaCo…
€89,049
Квартира 3 спальни с Spalni в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни с Spalni
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этаж 3
#27649760 PROMOTION!!! We offer for sale a two-bedroom apartment with a panoramic view of th…
€184,680
Квартира в Поморие, Болгария
Квартира
Поморие, Болгария
Площадь 39 м²
Жилой комплекс  в модном средиземноморском стиле в элитном районе курортного города Помори…
€36,000
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 3
ID 32069742Price: 121,100 eurosLocality: Saint VlasRooms: 2Total area: 84 sq.m.Floor: 3Suppo…
€120,523
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дианабад в коммуникативном …
€184,119
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
€26,995
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Несебр, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Несебр, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
€203,011
Квартира 3 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Этаж 7
ID 30779338Three-room apartment in a multi-storey residential building under construction in…
€84,197
Квартира с Spalni, под аренду в Солнечный берег, Болгария
Квартира с Spalni, под аренду
Солнечный берег, Болгария
Площадь 32 м²
Этаж 5
23594343Apartments are offered for sale in a cozy complex near Cocoa BeachPrice: from 38 900…
€38,833

Параметры недвижимости в Borovo, Болгария

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти