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Дома в Borovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Borovo, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Borovo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Недвижимость с потрясающим видом расположена в начале очень живописной деревни, расположенно…
€42,000

Параметры недвижимости в Borovo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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