Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область

Купить недвижимость с бассейном в Благоевградская область, Болгария

Blagoevgrad
16
Dobrinishte
11
Bansko
10
Razlog
4
Sandanski
1
Петрич
1
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальнив Kosharitsa, Болгария
Дом 4 спальни
Kosharitsa, Болгария
104 м² 1 Этаж
€ 326,700
ID27996932We offer for sale 8 land plots and 3 houses in the village of KosharitsaPrice: 335…
Домв София, Болгария
Дом
София, Болгария
300 м²
€ 690,000
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 328,966
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
Квартирав Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
€ 95,000
Студияв Солнечный берег, Болгария
Студия
Солнечный берег, Болгария
€ 22,000
Квартирав Chernomorets, Болгария
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 350,000
Квартирав Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
74 м²
€ 83,700
Инновационный многофункциональный комплекс, предназначенный для бизнеса и жизни с отличной…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1 ванных комнат 90 м²
€ 71,000
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
70 м² 2 Этаж
€ 63,210
ID 30409358We offer for sale an apartment with two bedrooms and a spacious terrace in a cozy…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
€ 138,000
Предлагаем Вашему вниманию меблированную квартиру с шикарным видом на море в комплексе кла…
Квартира 2 комнатыв Pancharevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pancharevo, Болгария
2 Количество комнат 88 м² 1 Этаж
€ 133,893
We present to your attention a lovely one bedroom apartment in the neighborhood of Campera, …

Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти