Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область

Купить недвижимость в Благоевградская область, Болгария

Blagoevgrad
16
Dobrinishte
11
Bansko
10
Razlog
4
Sandanski
1
Петрич
1
28 объектов найдено
Дом 2 спальнив Dobrinishte, Болгария
Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат 98 м²
€ 120,000
Студияв Dobrinishte, Болгария
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 24,500
Студияв Dobrinishte, Болгария
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 25,990
Студия 1 спальняв Dobrinishte, Болгария
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 40 м²
€ 31,500
Квартирав Blagoevgrad, Болгария
Квартира
Blagoevgrad, Болгария
€ 49,500
Меблированный апартамент с камином и красивым видом на горы в Банско, в 700 м от подъемник…
Квартира 1 спальняв Dobrinishte, Болгария
Квартира 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 5 425 м²
€ 38,000
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
5 925 м²
€ 44,000
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
63 м² 2 Этаж
€ 23,000
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 24,500
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
Квартирав Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
79 м² 4 Этаж
€ 47,000
Эта красиво меблированная трехкомнатная квартира находится на четвертом этаже в комплексе As…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
74 м² 1 Этаж
€ 37,000
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
Квартирав Sandanski, Болгария
Квартира
Sandanski, Болгария
€ 82,000
Преимущества -Удобное местоположение, центральная часть города; -В близости от всех уд…
Квартирав Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
3 930 м²
€ 2,750,000
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный отель  4* в горнолыжном курорте Банско &nb…
Квартирав Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
56 м²
€ 41,850
Предлагаем Вам эксклюзивный комплекс закрытого типа, состоящий из апартаментов класса люкс…
Квартирав Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
64 м²
€ 43,100
Этот красивый комплекс находится в южной части курорта Банско, около реки Глазне, совсем б…
Квартирав Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
96 м²
€ 75,412
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных мас…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
€ 294,000
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км о…
Квартирав Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
116 м²
€ 120,000
Предлагаем Вам комплекс, на территории которого расположены 9  полностью оборудованны…
Дом 3 спальнив Razlog, Болгария
Дом 3 спальни
Razlog, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 182 м²
€ 248,000
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
Квартира 1 спальняв Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 38,000
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полность…
Дом 3 комнатыв Bansko, Болгария
Дом 3 комнаты
Bansko, Болгария
3 Количество комнат 140 м²
€ 65,000
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско.   Дом со вкусом оформлены, тепл…
Квартира 3 спальнив Bansko, Болгария
Квартира 3 спальни
Bansko, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м²
€ 212,000
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
Домв Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
180 м²
€ 216,000
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. &n…
Квартира 1 комнатав Razlog, Болгария
Квартира 1 комната
Razlog, Болгария
1 Количество комнат 55 м²
€ 65,000
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
Квартира 3 комнатыв Razlog, Болгария
Квартира 3 комнаты
Razlog, Болгария
3 Количество комнат 143 м²
€ 170,000
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
Дом 5 комнатв Razlog, Болгария
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
5 Количество комнат 220 м²
€ 550,000
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
Квартира 1 спальняв Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,000
Дом 2 спальнив Iarlovo, Болгария
Дом 2 спальни
Iarlovo, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 42,000
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peacef…

Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти