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Realting.com
Болгария
Благоевградская область
Купить недвижимость в Благоевградская область, Болгария
Blagoevgrad
16
Dobrinishte
11
Bansko
10
Razlog
4
Sandanski
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Петрич
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28 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат
98 м²
€ 120,000
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 24,500
Студия
Dobrinishte, Болгария
28 м²
€ 25,990
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат
40 м²
€ 31,500
Квартира
Blagoevgrad, Болгария
€ 49,500
Меблированный апартамент с камином и красивым видом на горы в Банско, в 700 м от подъемник…
Квартира 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат
5 425 м²
€ 38,000
Квартира
Dobrinishte, Болгария
5 925 м²
€ 44,000
Квартира
Dobrinishte, Болгария
63 м²
2 Этаж
€ 23,000
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
Квартира
Dobrinishte, Болгария
42 м²
3 Этаж
€ 24,500
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
Квартира
Bansko, Болгария
79 м²
4 Этаж
€ 47,000
Эта красиво меблированная трехкомнатная квартира находится на четвертом этаже в комплексе As…
Квартира
Dobrinishte, Болгария
74 м²
1 Этаж
€ 37,000
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
Квартира
Sandanski, Болгария
€ 82,000
Преимущества -Удобное местоположение, центральная часть города; -В близости от всех уд…
Квартира
Bansko, Болгария
3 930 м²
€ 2,750,000
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный отель 4* в горнолыжном курорте Банско &nb…
Квартира
Bansko, Болгария
56 м²
€ 41,850
Предлагаем Вам эксклюзивный комплекс закрытого типа, состоящий из апартаментов класса люкс…
Квартира
Bansko, Болгария
64 м²
€ 43,100
Этот красивый комплекс находится в южной части курорта Банско, около реки Глазне, совсем б…
Квартира
Bansko, Болгария
96 м²
€ 75,412
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных мас…
Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
€ 294,000
Учaсток 2714 квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км о…
Квартира
Dobrinishte, Болгария
116 м²
€ 120,000
Предлагаем Вам комплекс, на территории которого расположены 9 полностью оборудованны…
Дом 3 спальни
Razlog, Болгария
4 Количество комнат
3 ванных комнат
182 м²
€ 248,000
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 38,000
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полность…
Дом 3 комнаты
Bansko, Болгария
3 Количество комнат
140 м²
€ 65,000
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско. Дом со вкусом оформлены, тепл…
Квартира 3 спальни
Bansko, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
€ 212,000
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
Дом
Bansko, Болгария
180 м²
€ 216,000
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. &n…
Квартира 1 комната
Razlog, Болгария
1 Количество комнат
55 м²
€ 65,000
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
Квартира 3 комнаты
Razlog, Болгария
3 Количество комнат
143 м²
€ 170,000
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
5 Количество комнат
220 м²
€ 550,000
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,000
Дом 2 спальни
Iarlovo, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 42,000
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peacef…
Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария
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