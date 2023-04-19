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Купить недвижимость в Бяла, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Бяла, Болгария
Дом 4 спальни
Бяла, Болгария
6 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 74,999
4-х местный дом в городе Бяла Русе IBG Real Estates предлагает на продажу этот большой кирп…

Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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