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Квартиры-студии в Банско, Болгария

Dobrinishte
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Dobrinishte, Болгария
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 40 м²
€ 31,500

Параметры недвижимости в Банско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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