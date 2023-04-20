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Купить дом в Банкя, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
3 Количество комнат 200 м²
€ 230,000
Realting.com
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