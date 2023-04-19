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Купить дом в Balgarovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Balgarovo, Болгария
Дом 3 спальни
Balgarovo, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Вилла расположена в дачной зоне Лозницата, которая находится всего в 15 км от города Бургас …
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