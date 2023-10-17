ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Болгария
Balchik
Виллы
Виллы в Balchik, Болгария
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
113 м²
4/10
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
€194,224
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
2
1
4/4
IBG Real Estates is pleased to offer this fully furnished 1-bedroom apartment located on the…
€47,506
Рекомендовать
Квартира
Budzhaka, Болгария
Святой Иоанн - первая линия моря! Представляем Вам наш новый комплекс, расположенный на пе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Варна, Болгария
1 000 м²
Предлагаем Вашему вниманию разработанный бизнес по производству бумажных изделий. Предп…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира
Золотые Пески, Болгария
70 м²
Роскошный апартаментный комплекс на первой линии моря в центре курорта Золотые пески. …
€102,182
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ravda, Болгария
3
92 м²
1
29375026An apartment in a new complex is offered for salePrice: 128 044 eurosLocality: Ravda…
€128,044
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
2
50 м²
5
#31259070Available for sale:Apartment with 1 bedroom, Sunny Beach.Price: 37 900 EuroLocation…
€37,785
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
3
1
11 328 м²
6/4
Большая квартира с 2 спальнями и видом на бассейн в Санни Мечта, Санни Бич IBG Real Estates…
€92,005
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
3
1
79 м²
1/7
Отличная квартира с 2 спальнями и 1 ½ ванными комнатами в Etara 3, Sveti Vlas IBG Real Esta…
€100,902
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с охраной, с баней
Святой Влас, Болгария
47 м²
Элитный комплекс на первой линии в курортном городе Святой Влас Преимущества: • …
€37,288
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Солнечный берег, Болгария
2
75 м²
Предлагаем к продаже 2-х комнатный апартамент на первой линии в апарт-отеле, Солнечный берег…
€85,739
Рекомендовать
Квартира
Elenite Resort, Болгария
€109,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL