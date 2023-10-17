Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Balchik
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Balchik, Болгария

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с Spalni в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 4
28888256Apartments in the new Sarafovo complexPrice: from 64,000 - two-room apartments, from…
€64,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kavarna, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…
€49,814
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 5/6
Квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море, Вилла Калабрия, Свети Влас IBG…
€137,065
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Представляем Вашему вниманию участок с проектом жилого здания на берегу моря в черноморско…
€550,000
Дом в Голямо-Буково, Болгария
Дом
Голямо-Буково, Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 1
#31287060We offer a villa with a yard in the village.S.Golyamo BukovoPrice: 87 800 euroLocat…
€87,533
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
2 спальни и 2 ванные комнаты Квартира с видом на море в комплексе Olimp, Sveti Vlas IBG Rea…
€129,820
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж -1
ID 31863204Area: 50 sq mCost: 61,200 euroCity: Sveti VlasFloor: Ground floorTerrace: 1 large…
€61,014
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 36 м²
Новейший жилой комплекс на второй линии морского берега в элитном курортном городке Святой…
€32,238
Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 21
#308581381-bedroom apartment without a support fee in the Blue Diamond high-rise building, i…
€22,232
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 66 м²
Этаж 2/16
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 2 в коммуникативном мес…
€92,997
Квартира в Ravda, Болгария
Квартира
Ravda, Болгария
Площадь 61 м²
Этаж 3
Комплекс Rif 2 с закрытой территории на расстоянии 250 м от пляжа и в 5 минутах ходьбы от а …
€55,200
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Этаж 2
ID 31667776Price: 120,000 eurosLocation: PomorieRooms: 3Total area: 90 sq.m.Floor: 2 of 5Mai…
€119,636
Realting.com
Перейти