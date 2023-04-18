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Купить недвижимость с видом на море в Balchik, Болгария

1 объект найдено
Дом 8 спаленв Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…

Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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