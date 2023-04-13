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Купить квартиру с бассейном в Болгарии

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня
Варненская область, Болгария
1 ванных комнат 87 м²
€ 37,900
Bestay Property представляет квартиру на продажу в Resort Aquamarine в Золотых Песках. Собст…
Квартира 1 спальняв Созополь, Болгария
Квартира 1 спальня
Созополь, Болгария
1 ванных комнат 56 м²
€ 86,000
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
Квартира 2 спальнив Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
76 м² 1 Этаж
€ 117,600
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…

Регионы с недвижимостью на продажу

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