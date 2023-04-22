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Виллы в Айтос, Болгария

Aytos
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1 объект найдено
Вилла 1 спальня в Aytos, Болгария
Вилла 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат 47 м²
€ 28,000
Предлагаем 1-этажную виллу в дачной зоне, всего в 5 км от Айтоса и в 30 км от Бургаса. Общая…

Параметры недвижимости в Айтос, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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