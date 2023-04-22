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Жильё в Айтос, Болгария

Aytos
4
4 объекта найдено
Вилла 1 спальня в Aytos, Болгария
Вилла 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат 47 м²
€ 28,000
Предлагаем 1-этажную виллу в дачной зоне, всего в 5 км от Айтоса и в 30 км от Бургаса. Общая…
Квартира 1 спальня в Aytos, Болгария
Квартира 1 спальня
Aytos, Болгария
1 ванных комнат 65 м²
€ 45,600
Квартира 1 спальня в Aytos, Болгария
Квартира 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат 64 м²
€ 48,500
Квартира 1 спальня в Aytos, Болгария
Квартира 1 спальня
Aytos, Болгария
2 ванных комнат
€ 60,000

Параметры недвижимости в Айтос, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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