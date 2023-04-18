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Купить недвижимость в Ahtopol, Болгария

2 объекта найдено
Квартирав Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
45 м² 5 Этаж
€ 48,411
ID 22036435For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with sea view.Cost: 4…
Квартирав Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
65 м²
€ 70,000
Здание расположено  в кв. "Лазурь" в г. Ахтопол на первой линии моря. Аб…
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