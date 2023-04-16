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Купить квартира-студия в Ахелой, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
1 Количество комнат 44 м² 6/2 Этаж
€ 34,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу студию с видом на бассейн, расположенную на втор…
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