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Купить дом в Ахелой, Болгария

3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Ахелой, Болгария
Дом 4 спальни
Ахелой, Болгария
123 м² 1 Этаж
€ 250,000
ID 30099046For sale it is offered:House in a gated complex Vinyards Panorama "Meadows Villas…
Дом 2 спальнив Tankovo, Болгария
Дом 2 спальни
Tankovo, Болгария
3 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Ахелой, Болгария
Дом 5 спален
Ахелой, Болгария
276 м² 4 Этаж
€ 174,244
#25860375 House (Guest house) in Aheloy 4 floorsPrivate residential building of 4 floors wit…
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