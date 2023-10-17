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Виллы в Бразилии

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1 объект найдено
Вилла с террасой, с двором, с сауной в Barra da Estiva, Бразилия
Вилла с террасой, с двором, с сауной
Barra da Estiva, Бразилия
Площадь 1 088 м²
Бразилия г.Барра ду Кунхау (Barra Do Cunhaú)   VIP-вилла на экватор…
€3,70 млн

Параметры недвижимости в Бразилии

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