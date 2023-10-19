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Рио-де-Жанейро
Жильё в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
213
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176 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
4
205 м²
Very close to Praia do Leblon on a coveted and highly valued street in Leblon, just a few me…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
7
620 м²
Renovated Luxury House in the Exclusive Condominium Jardim Pernambuco, the safest and most c…
€2,73 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
96 м²
Beautiful apartment completely renovated and decorated to a high standard with beautiful vie…
€555,537
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
108 м²
2
Beautiful penthouse completely renovated in a contemporary style with modern environments, 3…
€659,111
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
6
500 м²
2
Beautiful luxury penthouse in Leblon completely renovated in a contemporary style by a renow…
€2,73 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
385 м²
1
Large linear penthouse in Arpoador We offer a beautiful, large 385 m² linear penthouse be…
€751,387
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€847,429
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
400 м²
5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,39 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
6
380 м²
3
Этот очаровательный дом 1940 года с видом на море построен с его расширениями на наклонном у…
€602,616
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,26 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
96 м²
2
Двухуровневая квартира площадью 96 м2 расположена в элегантном здании проекта МАРИАС от прои…
€601,106
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€546,121
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
136 м²
3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€758,315
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,88 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
83 м²
Роскошная квартира на продажу в Леблоне. Недвижимость в современном стиле с балконом и видом…
€523,523
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,60 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
105 м²
Отличная отремонтированная квартира с 2 спальнями для продажи в Ипанеме. Квартира очень бол…
€536,705
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
140 м²
Красивая отремонтированная квартира на продажу в Ипанеме. Квартира хорошо распределена и со…
€790,934
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
76 м²
Редкая инвестиционная возможность! Продается квартира в Ипанеме с 2 спальнями, террасой и 2 …
€338,972
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
300 м²
Роскошная квартира имеет 300 квадратных метров, являясь салоном с 120 квадратными метрами с …
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
2
232 м²
Отличная квартира на продажу, с нездоровым видом на пляж Копакабана Квартира была недавно о…
€847,429
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
1
190 м²
Отличная квартира на продажу с видом на море Ипанема. Квартира очень большая, и имеет 190 м…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
130 м²
Уютная квартира, расположенная в Ипанеме недалеко от площади Генерала Осорио. Квартира имее…
€372,869
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
140 м²
Отличная квартира на тихой улице, с воротами и камерой безопасности в Ипанеме. 140m2, легки…
€527,289
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
123 м²
Отличная отремонтированная квартира с 3 спальнями для продажи в Ипанеме. Квартира очень бол…
€602,616
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
527 м²
Тройной пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Покрытие Belissíma площадью 527 м2, кото…
€2,45 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
296 м²
Дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Отличная возможность реформироваться, им…
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
90 м²
Отличная отремонтированная квартира с видом на продажу в Ипанеме. Квартира имеет 90 м2, хор…
€423,715
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
85 м²
Квартира с 2 спальнями на продажу, с видом на море. Отремонтированная квартира, имеет 85 м2…
€715,607
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
7
900 м²
Красивый триплекс пентхаус на продажу, с потрясающим 360-градусным видом на пляж Копакабана/…
€7,53 млн
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