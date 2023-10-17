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Дома в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия

Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
5
Рио-де-Жанейро
5
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Этот очаровательный дом 1940 года с видом на море построен с его расширениями на наклонном у…
€596,745
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 500 м²
Удивительный особняк площадью 1500 м2, построенный в 70's, есть 3 этажа, соединенных лифтом.…
€1,01 млн
Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Хороший дом площадью 244 м2, с 4 спальнями, включая 2 люкса, террасой с бассейном в Сан-Конр…
€932,415

Параметры недвижимости в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия

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