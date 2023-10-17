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Пентхаусы в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Бразилия

Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
51
Рио-де-Жанейро
51
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44 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Beautiful penthouse completely renovated in a contemporary style with modern environments, 3…
€652,690
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Beautiful luxury penthouse in Leblon completely renovated in a contemporary style by a renow…
€2,70 млн
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Large linear penthouse in Arpoador We offer a beautiful, large 385 m² linear penthouse be…
€744,067
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€839,173
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,24 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,36 млн
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,86 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,57 млн
Пентхаус 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€750,928
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€540,801
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Красивый триплекс пентхаус на продажу, с потрясающим 360-градусным видом на пляж Копакабана/…
€7,46 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Тройной пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Покрытие Belissíma площадью 527 м2, кото…
€2,42 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 296 м²
Дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Отличная возможность реформироваться, им…
€1,77 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дуплекс пентхаус с видом на побережье Копакабана. Пентхаус имеет 400м2. Первый этаж состои…
€2,03 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
Отличный пентхаус с бассейном на продажу в лагоа. Отличный охват 317м2 в Лагуне, который ра…
€1,27 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 288 м²
Отличный дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Пентхаус площадью 288 м2 с видо…
€1,77 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Триплексный пентхаус с 360-градусным панорамным видом и бассейном на продажу в Ипанеме. Кра…
€2,42 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Этот дуплекс для аренды или мобильный или пустой, или даже для продажи. Этот превосходный д…
€1,43 млн
Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Триплекс пентхаус с большой террасой, расположенный в Арпоадоре между Ипанемой и Копакабаной…
€512,828
Пентхаус 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этот новый дуплексный пентхаус площадью 65 м2 был запущен в 2021 году в проекте BOSSA 107, с…
€410,263
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Роскошный пентхаус на продажу в Леблоне с 4 спальнями, 3 люксами и 5 ванными комнатами. Не…
€1,66 млн
Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Красивый пентхаус, который находится в Лагуне, с 505 м2, который делится на: 1-й этаж: очен…
€1,21 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Пентхаус дуплекс с 3 спальнями на продажу в Леблоне с видом на море и бассейн. Квартира пло…
€606,070
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Количество этажей 2
Эффектный пентхаус, расположенный на Авенида Борхес де Медейрос. Двухуровневый пентхаус, 4 с…
€1,86 млн
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 378 м²
Nascimento 245 - это великолепный комплекс из 5 апартаментов в самом сердце Ипанемы. Располо…
€2,36 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце самого безопасного и динамичного района…
€1,29 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 270 м²
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
€1,62 млн
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 239 м²
Великолепный пентхаус в самом сердце красивого и тихого района Альто Леблон. Он расположен в…
€1,66 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Количество этажей 2
Запуск в arpoador, инвестиционная возможность или готовы жить с лучшим видом на Рио-де-Жаней…
€5,58 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Красивая крыша на продажу с 4 спальнями в Леблоне. Крышка хорошо распределена, имеет 260 м2…
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Бразилия

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