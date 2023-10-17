ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Бразилия
Пентхаусы
Пентхаусы в Бразилии
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
51
Рио-де-Жанейро
51
Юго-восточный регион
51
Пентхаус
Очистить
44 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
108 м²
2
Beautiful penthouse completely renovated in a contemporary style with modern environments, 3…
€654,678
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
6
500 м²
2
Beautiful luxury penthouse in Leblon completely renovated in a contemporary style by a renow…
€2,71 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
385 м²
1
Large linear penthouse in Arpoador We offer a beautiful, large 385 m² linear penthouse be…
€746,333
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€841,729
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,24 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
400 м²
5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,37 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,87 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,58 млн
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
136 м²
3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€753,215
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€542,448
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
7
900 м²
Красивый триплекс пентхаус на продажу, с потрясающим 360-градусным видом на пляж Копакабана/…
€7,48 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
527 м²
Тройной пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Покрытие Belissíma площадью 527 м2, кото…
€2,43 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
296 м²
Дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Отличная возможность реформироваться, им…
€1,78 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
4
400 м²
2
Дуплекс пентхаус с видом на побережье Копакабана. Пентхаус имеет 400м2. Первый этаж состои…
€2,04 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
317 м²
3
Отличный пентхаус с бассейном на продажу в лагоа. Отличный охват 317м2 в Лагуне, который ра…
€1,27 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
288 м²
Отличный дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Пентхаус площадью 288 м2 с видо…
€1,78 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
5
340 м²
3
Триплексный пентхаус с 360-градусным панорамным видом и бассейном на продажу в Ипанеме. Кра…
€2,43 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
480 м²
2
Этот дуплекс для аренды или мобильный или пустой, или даже для продажи. Этот превосходный д…
€1,44 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
98 м²
3
Триплекс пентхаус с большой террасой, расположенный в Арпоадоре между Ипанемой и Копакабаной…
€514,390
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
1
65 м²
Этот новый дуплексный пентхаус площадью 65 м2 был запущен в 2021 году в проекте BOSSA 107, с…
€411,512
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
230 м²
2
Роскошный пентхаус на продажу в Леблоне с 4 спальнями, 3 люксами и 5 ванными комнатами. Не…
€1,66 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
505 м²
Красивый пентхаус, который находится в Лагуне, с 505 м2, который делится на: 1-й этаж: очен…
€1,22 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
140 м²
Пентхаус дуплекс с 3 спальнями на продажу в Леблоне с видом на море и бассейн. Квартира пло…
€607,916
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
495 м²
2
Эффектный пентхаус, расположенный на Авенида Борхес де Медейрос. Двухуровневый пентхаус, 4 с…
€1,87 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
378 м²
Nascimento 245 - это великолепный комплекс из 5 апартаментов в самом сердце Ипанемы. Располо…
€2,36 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
276 м²
3
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце самого безопасного и динамичного района…
€1,29 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
7
270 м²
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
€1,63 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
4
239 м²
Великолепный пентхаус в самом сердце красивого и тихого района Альто Леблон. Он расположен в…
€1,66 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
7
533 м²
2
Запуск в arpoador, инвестиционная возможность или готовы жить с лучшим видом на Рио-де-Жаней…
€5,60 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
260 м²
Красивая крыша на продажу с 4 спальнями в Леблоне. Крышка хорошо распределена, имеет 260 м2…
€1,40 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Бразилии
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL