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Жильё в Западная Фландрия, Бельгия
Брюгге
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6 объектов найдено
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Дом
Брюгге, Бельгия
596 м²
Бельгия Брюгге Уютный дом с камином в Брюгге Жилая площадь дома : 193 м2 Общая площадь дома…
€429,000
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Дом с подвалом
Брюгге, Бельгия
598 м²
Бельгия Брюгге Дом с камином с Брюгге Месторасположение дома очень хорошее: рядо…
€379,000
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Вилла с подвалом
Брюгге, Бельгия
257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
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Дом
Брюгге, Бельгия
114 м²
Бельгия Брюгге Новый дом с мансардой в Брюгге Год постройки: 2004 Расстояние: д…
€345,000
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Дом с террасой
Брюгге, Бельгия
832 м²
Бельгия Брюгге Одноэтажный дом с террасой в Брюгге Год постройки: 196…
€299,000
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Вилла с подвалом, с сауной
Брюгге, Бельгия
325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным садом Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
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