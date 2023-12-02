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Виллы в Limburg, Бельгия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,40 млн
в месяц
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Агентство
Seniorbel
Языки общения: English, Русский, Español

Параметры недвижимости в Limburg, Бельгия

недорогая
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