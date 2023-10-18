Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Бельгия
  4. Брюссельский столичный регион
  5. Дома

Дома в Брюссельский столичный регион, Бельгия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла в Брюссель, Бельгия
Вилла
Брюссель, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,22 млн
Вилла 5 спален в Brunehaut, Бельгия
Вилла 5 спален
Brunehaut, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Характеристика недвижимости  • Площадь : 518 m²  • Комнаты : 12  • Уровни : 2  • Спальни…
€2,77 млн
Квартира 4 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Св.Екатерины У…
€389,579
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,31 млн
Квартира в Брюссель, Бельгия
Квартира
Брюссель, Бельгия
Площадь 180 м²
Бельгия Гент Эксклюзивная квартира в историческом центре Квартира в отреставрированном здан…
€600,797
Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в садиком в центре города Кварт…
€421,966
Квартира с двором, с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира с двором, с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 137 м²
Этаж 3
Бельгия г.Брюссель Квартира на авеню Луиз Месторасположение…
€474,066
Квартира 2 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 2 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Характеристика недвижимости  • Номер :  • Площадь : 120 m²  • Комнаты : 8  • Этаж : Цоко…
€492,310
Квартира 3 комнаты с террасой в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты с террасой
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира напротив Jardin Du Roy Район И…
€459,985
Квартира 3 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 3 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этаж 1/4
Характеристика недвижимости • Номер : • Площадь : 120 m² • Комнаты : 8 • Этаж : Цокольный эт…
€492,310
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Количество этажей 5
Характеристика недвижимости    • Комнаты : 20  • Уровни : 5  • Отопление : Радиатор Мазу…
€2,81 млн
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Площадь 114 м²
Бельгия Брюгге Новый дом с мансардой в Брюгге Год постройки:  2004 Расстояние: д…
€323,867

Параметры недвижимости в Брюссельский столичный регион, Бельгия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти