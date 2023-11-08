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Жильё в Брюссель, Бельгия
квартиры
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8 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
3
122 м²
4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Журдан Местора…
€390,000
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Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
3
93 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в районе Иксель Квартира после …
€445,000
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Квартира 4 комнаты
Брюссель, Бельгия
4
140 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Св.Екатерины У…
€415,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
4
181 м²
1
Бельгия г.Брюссель Большая квартира в районе Уккел Месторас…
€470,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
4
130 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в садиком в центре города Кварт…
€449,500
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Квартира с двором, с подвалом
Брюссель, Бельгия
137 м²
3
Бельгия г.Брюссель Квартира на авеню Луиз Месторасположение…
€505,000
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Квартира 3 комнаты с террасой
Брюссель, Бельгия
3
110 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира напротив Jardin Du Roy Район И…
€490,000
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Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
3
140 м²
4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с Гран Плас Квартира нахо…
€600,000
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Параметры недвижимости в Брюссель, Бельгия
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